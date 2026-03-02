Sergen Yalçın'dan stoper kararı: Derbide Agbadou'nun yanında kim oynayacak?

Süper Lig’in 24. haftası itibarıyla çıkışını sürdüren Beşiktaş, hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisine hazırlanıyor.

Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın, hem takımın form grafiğini yükseltmek hem de derbi stratejisini netleştirmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

4 MAÇTA 3 FARKLI TANDEM

Sezon başından bu yana istikrar sağlanamayan stoper bölgesinde derbi öncesi önemli bir karar alındı. Ara transfer döneminde kadroya katılan Emmanuel Agbadou, Süper Lig’de oynadığı dört maçta üç farklı oyuncuyla stoper tandemi oluşturdu.

Son olarak Kocaelispor karşılaşmasında Agbadou’nun yanında forma giyen Felix Uduokhai’nin performansından memnun kalan Sergen Yalçın’ın, Galatasaray derbisinde de bu ikiliyi sahaya sürmeyi planladığı öne sürüldü.

Teknik heyetin, sezonun kalan bölümünde savunma hattında Agbadou-Uduokhai tandemini tercih etmesi bekleniyor.