Sergen Yalçın: “Düşme hattı ile bağlantımızı kestik”

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hatayspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, “Kazandığımız için çok mutluyum. Düşme hattı ile bağlantımızı kestik. Artık sıralama için oynayacağız. İlk 10’da bitirmek başarı olacaktır” dedi.



Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Hatayspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Kazandığımız için çok mutluyum. İlk yarı ve ikinci yarı farklı bir oyun vardı. Son dakikada gelen gol karşısında çok mutlu olduk. Artık herkes çok mücadele ediyor, düşme hattı ile bağlantımızı kestik. Artık sıralama için oynayacağız. İlk 10’da bitirmek başarı olacaktır” diye konuştu.