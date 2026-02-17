Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu'yla toplantı yaptı

Beşiktaş’ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Başakşehir karşılaşmasında sergilediği performansla galibiyetin mimarları arasında yer aldı. Maç boyunca yaptığı kritik kurtarışlarla dikkat çeken Ersin, siyah-beyazlıların üç puanında önemli rol oynadı.

Genç kaleci, bir önceki hafta Alanyaspor karşılaşmasında tribünlerden gelen tepkilerin ardından hafta içinde teknik direktör Sergen Yalçın ile bire bir görüşme yaptı.

Bu görüşmede Sergen Yalçın’ın, oyuncusuna duyduğu güveni net şekilde ifade ederek “Birinci kalecim sensin” mesajını verdiği öğrenildi. Ersin Destanoğlu da sahaya çıkmaya hazır olduğunu ve sorumluluk almaktan kaçınmayacağını dile getirdi.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İYİ PERFORMANS

Bu konuşmanın ardından Başakşehir karşısında kaleyi devralan Ersin, yaptığı 4 net kurtarışla takımını ayakta tuttu. Özellikle maçın kırılma anlarında yaptığı müdahaleler, Beşiktaş’ın skor üstünlüğünü korumasında belirleyici oldu.

Genç kaleci, performansıyla teknik heyetin güvenini sahada karşılarken, tribünlerden gelen alkışlar da dikkat çekti. Maç sonunda Ersin Destanoğlu’nun sergilediği oyun, taraftarla yeniden güçlü bir bağ kurulması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.