Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu'yla yola devam edecek

Süper Lig’de 4. sırada yer alan ve odağını Türkiye Kupası’na çeviren Beşiktaş’ta kaleci Ersin Destanoğlu’nun performansı dikkat çekiyor.

Sezona Mert Günok ile başlayan siyah-beyazlı ekipte, Gençlerbirliği yenilgisinin ardından tecrübeli file bekçisi önce kadro dışı bırakıldı, ardından devre arasında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Bu gelişmenin ardından kaleyi devralan Ersin Destanoğlu, takımın değişmez ismi haline geldi.

KALSIN TALEBİ

Teknik direktör Sergen Yalçın, 25 yaşındaki kaleciye yönelik eleştirilere rağmen oyuncusunun arkasında durdu.

Ersin, Mert Günok’un ayrılığının ardından Süper Lig’de 21, Türkiye Kupası’nda ise 4 olmak üzere toplam 25 maçta forma giyerek istikrarlı bir görüntü ortaya koydu.

Devre arasında Roma’dan kiralanan Devis Vásquez kadroda yer almasına rağmen forma şansı bulamazken, yedek kaleciler Emre Bilgin ve Emir Yaşar da sınırlı sürelerde kadroya dahil edildi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ersin Destanoğlu’nun takımda kalıp kalmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Yurtdışından talipleri olduğu ifade edilen genç kalecinin kararını sezon sonunda vermesi beklenirken, teknik heyetin oyuncunun takımda kalmasından yana olduğu belirtiliyor.