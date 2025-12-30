Sergen Yalçın, Fenerbahçe'den iki oyuncuyu istiyor

Transfer çalışmalarına Avrupa pazarında devam eden Beşiktaş, Süper Lig’de oluşabilecek fırsatları da yakından izliyor. Siyah-beyazlı kulübün, Fenerbahçe’de kadro planlamasında yer almayan bazı yerli oyuncularla ilgilendiği ifade ediliyor.

Sözcü'nün haberine göre, bu isimlerin başında, kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci geliyor. Milli futbolcunun Hull City ile görüşmelerde bulunmasının ardından Beşiktaş yönetiminin devreye girdiği ve oyuncunun maaş beklentilerini öğrenmek üzere temaslara başladığı öne sürüldü.

OĞUZ AYDIN İDDİASI

Beşiktaş’ın gündemindeki bir diğer isim ise Oğuz Aydın. Fenerbahçe’nin göndermeyi planladığı oyuncular arasında yer alan Oğuz Aydın için Trabzonspor’un ardından CSKA Moskova’nın da devreye girmesi, siyah-beyazlıların ilgisini artırdı.

Beşiktaş cephesinde, her iki futbolcunun transferinin de teknik direktör Sergen Yalçın’ın onayı doğrultusunda değerlendirildiği ve şartların oluşması halinde girişimde bulunulabileceği belirtiliyor.