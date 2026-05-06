Sergen Yalçın göreve devam edecek mi: Konyaspor maçından sonra yaşananlar

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Konyaspor’a uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golü 90+8. dakikada penaltıdan Enis Bardhi kaydetti.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı taraftarların tepkisi teknik direktör Sergen Yalçın’a yöneldi. Tribünlerden yükselen protestolar sonrası soyunma odasında hareketli anlar yaşandığı öne sürüldü.

ADALI İKNA ETTİ

İddiaya göre Sergen Yalçın, maç sonrası görevini bırakma kararı aldı. Ancak Serdal Adalı ve yöneticilerin yaptığı görüşmelerin ardından deneyimli teknik adamın kararından vazgeçtiği belirtildi.

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın takımın başında kalması ve siyah-beyazlı ekibin 9 Mayıs Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı lig maçında kulübede yer alması bekleniyor.