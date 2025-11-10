Sergen Yalçın'ın ocak ayı için ilk talebi belli oldu

Beşiktaş'ta devre arasın transfer dönemi şimdiden konuşulmaya başlandı. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın ilk olarak Fenerbahçe'den kiralanan Cengiz Ünder'in bonservisinin alınmasını talep etti. Tecrübeli teknik adam performansıyla dikkat çeken kanat oyuncusu için zaman geçmeden Başkan Serdal Adalı'ya "Bu işi halledin" mesajı verdi.

Cengiz, Beşiktaş'ta şu ana kadar forma giydiği 9 maçta, 3 gol, 1 asistle takıma katkı sağladı. Cengiz'in bu performansı taraftarların da beğenisini topluyor. Tecrübeli kanat oyuncunun bonservisi için Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 6 milyon euro ödemesi gerekiyor.

Yalçın yorumculuk yaptığı dönemde Cengiz için, "Cengiz'i ver bana, bir ayda ligin yıldızı yapayım" ifadelerini kullanmıştı.