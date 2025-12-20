Sergen Yalçın'ın "Yeni Atiba olur" dediği isim Beşiktaş'ın listesinde

Beşiktaş’ta ara transfer dönemi öncesi orta saha planlaması öne çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın, devre arasında takıma doğrudan katkı sağlayacak bir ön liberonun kadroya katılmasını istedi.

Tecrübeli çalıştırıcının, mevcut kadrodaki isimlerden beklenen verimi alamadığı ve özellikle bu bölge için daha net bir profile yönelmek istediği ifade edildi. Yalçın’ın, orta sahada hata riskini minimize edecek, oyun kurulumuna katkı sunabilecek bir oyuncuda ısrarcı olduğu belirtildi.

ATIBA BENZERLİĞİ

Bu doğrultuda Beşiktaş’ın, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient forması giyen Arthur Avom ile ilgilendiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin, 23 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde durduğu kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 9 milyon avro civarında olan Avom için teknik heyetin olumlu rapor verdiği, Sergen Yalçın’ın da transfer konusunda ısrarcı olduğu ifade ediliyor. Yalçın’ın, oyuncunun oyun disiplini ve saha içi dengesiyle eski Beşiktaşlı Atiba Hutchinson’a benzer bir rol üstlenebileceği yönünde görüş bildirdi.

Kamerunlu futbolcuya Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de ilgi gösterdiği iddia edilirken, Beşiktaş cephesinde sürecin yakından takip edildiği aktarılıyor. Başkan Serdal Adalı’nın da transfer sürecinde doğrudan devrede olduğu öğrenildi.

Arthur Avom, bu sezon Lorient formasıyla 16 resmi maçta görev aldı ve 1 asistlik katkı sağladı. Siyah-beyazlı yönetimin, transferdeki gelişmelere göre önümüzdeki günlerde daha somut adımlar atması bekleniyor.