Sergen Yalçın, Ole Gunnar Solskjaer'in gerisinde kaldı

Beşiktaş’ta sezon başında Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Sergen Yalçın’ın performansı tartışma konusu oldu.

Siyah-beyazlı ekipte geçen sezon 18 lig maçında görev yapan Solskjaer, 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak maç başına 1.89 puan ortalaması yakalamıştı.

1.79 PUAN ORTALAMASI

Bu sezon ise takımın başında 29 lig maçına çıkan Sergen Yalçın, 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 1.79 puan ortalamasında kaldı.

Derbi performanslarında da dikkat çeken bir fark oluştu. Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, görev süresinde çıktığı iki derbiden de galibiyetle ayrılmıştı.

DERBİLERDE KÖTÜ PERFORMANS

Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar ise bu sezon oynanan 4 İstanbul derbisinde 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş ayrıca Trabzonspor deplasmanında da 3-3 berabere kaldı.

Ligde 30 maç sonunda 55 puanda kalan siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yarışının uzağında kalırken alınan sonuçlar taraftarların tepkisini beraberinde getirdi.