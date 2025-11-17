Sergen Yalçın operasyon geçirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın sabah saatlerinde anjiyo operasyonu geçirdiği açıklandı. Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre deneyimli çalıştırıcının operasyonu başarıyla tamamlanırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibinden alınan bilgilere göre rutin kontroller sırasında tespit edilen rahatsızlığın ardından anjiyo yapılmasına karar verildi. İstanbul’da özel bir hastanede gerçekleştirilen operasyonun herhangi bir komplikasyon olmadan tamamlandığı, Yalçın’ın operasyon sonrası dinlenmeye alındığı belirtildi.

Doktorların, deneyimli teknik direktörün birkaç gün gözlem altında tutulacağını, ardından normal yaşantısına ve görevine dönebilmesi için sürecin yakından takip edileceğini ifade ettiği öğrenildi.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI YAĞDI

Beşiktaş kulübü, resmi açıklamasında “Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verdi. Açıklamanın ardından taraftarlar ve futbol camiası sosyal medya üzerinden Yalçın’a destek mesajları gönderdi.