Sergen Yalçın, Tammy Abraham'ın biletini kesti

Beşiktaş’ın yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Tammy Abraham'dan Teknik Direktör Sergen Yalçın ve ekibi memnun değil. Son haftalarda eleştirilerin odağında olan İngiliz futbolcu, devre arası yaklaşırken takım içindeki konumunu kaybetmiş durumda.

TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİLECEK

28 yaşındaki oyuncu için yaz döneminde 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyen, Ocak ayında ise Roma’ya 13 milyon euroluk zorunlu satın alma bedelini aktaracak olan Beşiktaş, 4 yıllık sözleşme kapsamında futbolcuya toplam 26.5 milyon euro garanti ücret taahhüt etmişti. Teknik heyetin beklentilerini karşılayamayan Abraham için gelecek tekliflerin değerlendirileceği bildirildi.

KULÜBEYE GEÇECEK

Bu sezon 19 resmi maçta 10 gol ve 2 asist üreten Abraham’ın performansı kamuoyunda tartışma konusu oldu. Ligde 13 karşılaşmada 5 gol ve 1 asist kaydeden tecrübeli oyuncunun özellikle kaçırdığı pozisyonlar dikkat çekiyor. Teknik ekibin, form düşüklüğü yaşayan Abraham’ı yedek kulübesine çekerek santrfor bölgesinde El Bilal Touré’ye görev vermeyi planladığı ifade ediliyor.