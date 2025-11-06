Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezaları belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve kaptanı Orkun Kökçü'nün cezalarını açıkladı. PFDK'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN’ın, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu ORKUN KÖKÇÜ’nün, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına"

Bu kararlara göre Sergen Yalçın, Antalyaspor maçında takımının başında olamayacak. Orkun ise Antalya ve Samsunspor maçlarını kaçıracak.