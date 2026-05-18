Sergen Yalçın ve Serdal Adalı arasında kritik görüşme

Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun şekilleneceği kritik toplantı bugün yapılacak.

Kulüp Başkanı Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın bugün Tüpraş Stadyumu'nda bir araya gelecek.

Toplantıda sezonun tüm yönleri görüşülecek ve alınacak karar Sergen Yalçın'ın kulüpteki geleceğini belirleyecek.

Görüşmeden Sergen Yalçın ile devam kararı çıkması halinde yeni sezonun planlamasına başlanacak ve transfer çalışmalarına hız verilecek.

Sergen Yalçın ile göreve devam edilmeme kararı verilmesi halinde ise öncelik yeni teknik direktör arayışına verilecek.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Sezonun ikinci haftasında takımın başına gelen Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, beklentilerin uzağında kaldı. Sezon içinde şampiyonluk yarışı veremeyen siyah-beyazlı ekip, 34 maçın 17'sini kazanarak 60 puan toplayabildi. Süper Lig'de 9 beraberlik 8 de mağlubiyet alan kara kartallar sezonu 4'üncü sırada tamamladı.

Beşiktaş, Türkiye Kupası'na ise yarı finalde kendi sahasında Konyaspor'a 1-0 kaybederek veda etti.