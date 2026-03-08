Sergen Yalçın’dan Okan Buruk’a hakem tepkisi: “Üç yıldır şampiyon oluyorlar, neden şikâyetçi?”

Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Galatasaray’a 1-0 mağlup olan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, hem maçın gidişatı hem de hakem kararlarına ilişkin açıklamalar yaptı.

Bir basın mensubunun, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un da hakem yönetiminden şikâyetçi olduğu yönündeki sorusuna Yalçın dikkat çeken bir yanıt verdi. Tecrübeli teknik adam, “O neyden şikâyetçi? Üç senedir şampiyon oluyorlar ve hakemden mi şikâyetçi?” ifadelerini kullandı.

"DERBİ KAYBETMEK BİZİ ÜZÜYOR"

Karşılaşmayı genel olarak değerlendiren Yalçın, ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi. “Galatasaray’ı tebrik ederim. Oyunun ilk bölümü iyi geçmedi. Biz de iyi oynamadık, rakip de iyi oynamadı. İkinci yarıya daha iyi başladık, kontrolü ele aldık. Rakip kırmızı kart gördükten sonra daha baskın oynadık. Pozisyonlarımız vardı, oyunu kurtarabilirdik ama olmadı. İç sahada derbi kaybetmek bizi üzüyor” dedi.

Hakem kararlarına da değinen Yalçın, özellikle ilk yarıdaki bazı pozisyonların tartışmalı olduğunu dile getirdi. 20. dakikada yaşanan bir pozisyona dikkat çeken Yalçın, “Maçı kaybetmeyi hakeme bağlamak istemiyorum ama o pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. Dünyada buna kırmızı kart vermeyecek hakem var mı merak ediyorum” diye konuştu.

"KURALLAR UYGULANMIYOR"

VAR sistemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yalçın, bazı kararların futbol kamuoyunda soru işareti yarattığını söyledi. Hakemlerin kuralları tutarlı şekilde uygulaması gerektiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, “Futbol kurallarla oynanan bir oyun. Kurallar birine farklı, diğerine farklı uygulanırsa tartışmalar ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.

Yalçın ayrıca maçın son bölümünde rakip oyuncuların zaman geçirmeye yönelik hamleler yaptığını, bunun futbolun içinde olabileceğini ancak hakemlerin kuralları uygulaması gerektiğini belirtti.

"KADROMUZ OTURACAK"

Hakem Ozan Ergün’ün derbiye son anda atandığını da hatırlatan Yalçın, sezon boyunca benzer kararların yaşandığını ifade ederek, Türk futbolunda hakem tartışmalarının azalması gerektiğini söyledi.

Yeni bir yapılanma sürecinde olduklarını dile getiren Yalçın, takımın henüz tam olarak oturmadığını vurguladı. “Galatasaray daha oturmuş bir takım. Uzun süredir birlikte oynayan bir kadroları var. Biz ise yeni transferlerle farklı bir yapı kuruyoruz. Bu bir süreç. Önümüzdeki sezon daha oturmuş bir kadroyla sahada olmayı hedefliyoruz” dedi.

Sözlerini Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi için başarı dileyerek tamamlayan Yalçın, Beşiktaş’ın da önümüzdeki dönemde daha güçlü bir yapı oluşturmayı amaçladığını ifade etti.