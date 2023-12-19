Sergio Oliveira, Portekiz’de ameliyat oldu

Galatasaray’da göğüs kasında kopuk tespit edilen Sergio Oliveira, Portekiz’de ameliyat oldu.

Galatasaray’ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, göğüs kasında kopuk nedeniyle ameliyat oldu.

Ameliyatını Portekiz’de olan 31 yaşındaki orta saha, sosyal medya hesabından Galatasaray ve kulüp doktoru Yener İnce’ye tedavisine izin verdikleri için teşekkür etti.

Konuyla ilgili yapılan paylaşımda, “Tedavimin Portekiz’de olmasına izin verdikleri ve güvendikleri için Galatasaray ve Yener İnce’ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.