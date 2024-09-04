Sergio Oliveira’nın Galatasaray kariyeri



Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadroda düşünmediği Portekizli futbolcu Sergio Oliveira ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılılar, Oliveira’yı 9 Temmuz 2022 tarihinde Portekiz ekibi Porto’dan 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.

32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile 58 resmi maçta görev aldı ve 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Bu sezon kamp döneminde hazırlık maçları hariç resmi maçlarda görev almayan Sergio Oliveira son olarak 26 Mayıs 2024 tarihinde Süper Lig’in son haftasında deplasmandaki Konyaspor mücadelesinin son anlarında oynamıştı.

Oliveira, sarı-kırmızılılarla 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında Süper Lig’de şampiyonluk yaşadı.