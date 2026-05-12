Sergio Ramos, Sevilla'yı satın aldı

Sevilla altyapısından yetişen Sergio Ramos’un, eski kulübünü satın alma sürecini tamamladı. Resmi açıklama öncesi hukuki işlemlerin sürdüğü öne sürüldü.

Spor
  • 12.05.2026 15:28
  • Güncelleme: 12.05.2026 15:33
Kaynak: Spor Servisi
Depo Photos

İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Sergio Ramos’un, eski kulübü Sevilla FC’yı satın alma sürecini tamamladı.

Ramos’un kardeşi Rene Ramos’un da aktif rol aldığı süreçte anlaşma sağlandı.

Resmi açıklama öncesinde avukatlar arasında son hukuki prosedürlerin tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Sevilla altyapısından yetişen ve profesyonel kariyerine İspanyol ekibinde başlayan Sergio Ramos, İspanya tarihinin en önemli oyuncularından biri olmuştu.

