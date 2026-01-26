Sergio Ramos, Sevilla'yı satın alıyor

İspanyol futbolunda dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Cadena Ser’in haberine göre, Sergio Ramos’un altyapısından yetiştiği Sevilla’yı satın almak için kulüp sahipleriyle prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Haberde, tarafların 450 milyon euro civarında bir bedel üzerinde el sıkıştığı iddia edildi.

ŞİRKETLE ORTAK

Ramos’un bu süreçte Five Eleven Capital bünyesinde yer alan iş insanı Martin Ink ile birlikte hareket ettiği, satın alma girişiminin ortaklı bir yapı üzerinden planlandığı belirtildi.

Futbolcu olarak uzun yıllar sonra Sevilla’ya geri dönen Sergio Ramos’un, kulüple bu kez yönetim düzeyinde bir bağ kurmaya hazırlanması İspanya’da geniş yankı buldu.