Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu

Real Madrid efsanesi Sergio Ramos, yaklaşık 7 ay sonra forma giymeye hazrılanıyor.

Geçen sezon Sevilla forması giyen ve haziran ayından beri boşta olan Ramos, Meksika Ligi ekiplerinden CF Monterrey ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

38 yaşındaki savunma oyuncusu, kariyerinde ilk defa Avrupa dışında bir takımda forma giyecek.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Ramos’un takıma liderlik ve tecrübe katacağı vurgulanırken, oyuncunun 93 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Bu forma numarası, 2014 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Atletico Madrid’e karşı attığı ikonik 93. dakika golüne bir gönderme olarak değerlendiriliyor.

Real Madrid de transfer haberinin ardından Ramos için tebrik mesajı yayımladı.

EFSANEVİ KARİYER

Sergio Ramos, futbol kariyerine Sevilla altyapısında başladıktan sonra 2005 yılında Real Madrid’e transfer oldu. 16 yıl boyunca Madrid ekibinin formasını giyen Ramos, bu süreçte 671 maça çıkarak kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Real Madrid ile 5 La Liga, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 Copa del Rey ve 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi yaşayan İspanyol yıldız, takımın unutulmaz kaptanlarından biri oldu.

2021 yılında Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olan Ramos, Fransız ekibinde iki sezon boyunca forma giydi ve iki Ligue 1 şampiyonluğu kazandı. 2023 yazında ise yuvası Sevilla'ya dönerek La Liga'da bir sezon daha mücadele etti.

MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

İspanya Milli Takımı formasıyla da büyük başarılara imza atan Ramos, 180'den fazla kez milli formayı terletti. 2010 FIFA Dünya Kupası zaferinin yanı sıra, 2008 ve 2012 yıllarında üst üste iki kez Avrupa Şampiyonası kazanan İspanyol savunmacı, futbol tarihinin en başarılı oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

YENİ MACERA: MONTERREY

Sergio Ramos’un Monterrey’e transferi, Meksika futbolu açısından büyük bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Kuzey Amerika’nın en prestijli kulüplerinden biri olan Monterrey, Ramos’un liderliğiyle CONCACAF Şampiyonlar Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda iddialı olmayı hedefliyor.