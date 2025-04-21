Sergüzeşt ne demek? Sergüzeşt hangi yazarın?

“Sergüzeşt ne demek?” sorusu, hem klasik Türk edebiyatına ilgi duyanların hem de tarihi kelimeleri araştıranların sıklıkla internette aradığı başlıklar arasında yer alıyor.

SERGÜZEŞT TDK SÖZLÜK ANLAMI VE KÖKENİ

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre sergüzeşt, “macera, serüven, başından geçen olaylar” anlamına gelir.

Bu kelime, Farsça kökenlidir ve özellikle 19. yüzyıl edebiyatında çokça kullanılmıştır.

“Sergüzeşt kelimesinin anlamı nedir?” sorusu da hem sınavlara hazırlanan öğrenciler hem de nostaljik kelimelerle ilgilenenler için önemli bir bilgi kaynağıdır.

SERGÜZEŞT KELİMESİ HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

“Sergüzeşt ne anlama gelir?” sorusunun cevabı yalnızca kelime tanımıyla sınırlı değildir. Bu sözcük, edebiyat dünyasında özellikle roman ve hikâye türlerinde kahramanın başından geçen olaylar silsilesini anlatmak için tercih edilir.

Ünlü Tanzimat yazarı Samipaşazade Sezai’nin “Sergüzeşt” adlı eseri, bu kelimenin edebi karşılığını en güzel örnekleyen metinlerden biridir.

Eserde bir cariyenin hayat mücadelesi ve özgürlük arayışı, dramatik bir sergüzeşt olarak anlatılmıştır. “Sergüzeşt roman özeti” ve “Sergüzeşt romanı neyi anlatır?” gibi arama terimleri de bu bağlamda sıkça gündeme gelir.

GÜNLÜK HAYATTA SERGÜZEŞT KULLANIMI VE ÖRNEK CÜMLELER

Peki, “Sergüzeşt kelimesi günümüzde nasıl kullanılır?” sorusuna ne yanıt verilebilir? Günümüzde nadiren kullanılsa da, nostaljik bir ifade arandığında veya sanatsal metinlerde hâlâ yer bulur.

Örneğin, “Hayatım tam bir sergüzeşt gibiydi” cümlesi, kişinin yaşamının inişli çıkışlı bir macera olduğunu anlatmak için kullanılabilir. “Sergüzeşt ne demek Osmanlıca?” ya da “Sergüzeşt kelimesi hangi döneme ait?” gibi popüler arama sorgularında da bu kelimenin tarihsel kökeni ve kullanımı öne çıkar.

Dil meraklıları için, sergüzeşt gibi eski sözcükler hem kültürel mirasın bir parçası hem de zengin Türkçemizin edebi hazinelerindendir.