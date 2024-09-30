Serhat Akın'a silahlı saldırı: 5 kişi tutuklandı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan eski milli futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı düzenlenmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Serhat Akın'ın silahlı saldırıda ayağından yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, olayda motosikleti kullandığı iddia edilen O.M, silahla ateş ettiği öne sürülen O.D. ile E.Ü, İ.T, Y.G. ve M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 6 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, sevk edilen şüphelilerden 5'inin tutuklanmasına, şüpheli M.A'nın da yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.

ŞÜPHELİ 250 BİN LİRA KARŞILIĞINDA SALDIRIYI DÜZENLEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Silahla ateş ettiği öne sürülen şüpheli O.D'nin, emniyetteki ifadesinde, yurt dışında firari durumda bulunan H.Ş'nin kendisini arayarak 250 bin lira karşılığında Serhat Akın'ı vurmasını istediğini, kendisinin de bunun üzerine olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

O.D'nin saldırı sonrası 250 bin lirayı alarak motosikleti kullanan O.M. ile paylaştığı tespit edildi.

Öte yandan firari şüpheli H.Ş'nin geçen haziran ayında Kumburgaz'da gerçekleşen silahla öldürme olayının da faili olduğu belirtildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliler H.Ş. ile M.A'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.