Serhat Akın'a silahlı saldırı: 6 kişi adliyeye sevk edildi
Beykoz'da eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
İstanbul'un Beykoz ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan eski milli futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı düzenlenmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi.
Serhat Akın, katıldığı programdan çıktığı esnada motosikletle gelen şahısların silahlı saldırısına uğramıştı. Olayda ayağından yaralanan Akın ise hastaneye kaldırılmıştı.
Polis ekiplerinin çalışmaları üzerine silahı kullanan O.D, motosikleti kullanan O.M, otomobili kullanan E.Ü., şüphelilere yataklık yapan Y.G. ile olaya karışan M.A. ve İ.T. yakalandı.
Gözaltına alınan 6 kişi Gayrettepe İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi.