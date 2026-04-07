Serhat Akın: “En büyük pişmanlığım Beşiktaş'a gitmemek”

Serhat Akın, kariyerine ilişkin yaptığı değerlendirmede dikkat çeken bir itirafta bulundu. Eski futbolcu, Fenerbahçe yerine Beşiktaş’a transfer olmamasının en büyük pişmanlığı olduğunu söyledi.

2000’li yılların başında Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla öne çıkan ve “Kadıköy Boğası” lakabıyla anılan Akın, son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemde yer alıyor.

"DESTEK GÖRMEDİM"

2024 yılında uğradığı silahlı saldırının ardından Fenerbahçe camiasından yeterli desteği göremediğini dile getiren Akın, bu süreç sonrası sarı-lacivertli kulüple olan bağının zayıfladığını ifade etmişti.

Bir dönem Fenerbahçe’ye yakınlığıyla bilinen Sports Digitale platformundan da ayrılan eski futbolcu, yorumculuk kariyerini kişisel YouTube kanalı üzerinden sürdürüyor.

Açıklamasında geçmişine dair bir tercihe vurgu yapan Akın şunları söyledi:

“Bir şeye çok pişmanım. Beşiktaş beni çok istiyordu. Bir hakkım olsa 19 yaşında Fenerbahçe yerine Beşiktaş’a gitmek isterdim. O zaman bu yaşadıklarım olmazdı.”