Serhat Akın saldırısında Gürcistan izi

İstanbul Beykoz’da, katıldığı programın çıkışında silahlı saldırıya uğrayan futbol yorumcusu Serhat Akın’ın vurulması için, tetikçiye 250 bin lira teklif edildiği belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ederken, saldırı talimatının Gürcistan'da bulunan H.Ş. tarafından verildiği ortaya çıktı.

Kavacık Mahallesi, Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta 26 Eylül Perşembe günü meydana gelen olayda, katıldığı program çıkışında silahlı saldırıya uğrayan Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serhat Akın yaralandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, saldırıyı gerçekleştiren 5 kişi gözaltına alındı.

10 SUÇ KAYDI VAR

Yapılan çalışmalarda, saldırı sırasında silahı kullanan kişinin Ozan D. olduğu, onun kaçtığı motosikleti kullanan kişinin ise Osman M. olduğu tespit edildi.

Saldırı talimatının Gürcistan'da yaşayan H.Ş. tarafından verildiği ve saldırının 250 bin lira karşılığında yapıldığı iddia edildi.

Talimatı verdiği iddia edilen H.Ş.'nin kasten öldürmenin de aralarında bulunduğu 10 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.