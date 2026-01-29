Serhat Akın’a yönelik silahlı saldırı davası ertelendi

İstanbul Beykoz'da eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına diğer bir sanığın adli kontrol şartının devamına, ATK raporunun beklenmesine, firari Hasan Şahin'in mevcut olarak getirilmesine hükmederek duruşmayı 21 Nisan'a erteledi.

Beykoz'da, eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'a silahlı saldırı düzenlenmesi olayına ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede 1'i firari 6 sanık hakkında 20 yıl hapis cezası talep edilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında açılan davada bugün 2'nci duruşma görüldü. 3'ü tutuklu 1'i tutuksuz sanıklar Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Serhat Akın'ın vekili ve taraf avukatları da katıldı.

Sanık Eyüp Üzer'in avukatı Mehmet Gençoğlu, "Herhangi bir iştirak ya da yardım söz konusu değildir. Suçlamayı kabul etmemekteyiz. Kendisi zaten karakola teslim oldu. 17 aydan beri tutukludur. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

"17 AYDIR TUTUKLU OLAN MÜVEKKİLİMİN OLAYLA İLİŞKİSİ YOKTUR"

Sanık Osman Mukan'ın avukatı Nurullah Karataş, "Atılı suçlamayı kabul etmemekle birlikte, yaklaşık 17 aydır tutuklu olan müvekkilimin olayla bir ilişkisi yoktur. Adli kontrol şartı ile serbest kalmasını istiyoruz" diye konuştu.

Serhat Akın'ın avukatı ise, "Şikayetimiz devam etmekte sanıklar cezalandırılsın" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına diğer bir sanığın adli kontrol şartının devamına, ATK raporunun beklenmesine, Firari Hasan Şahin'in mevcut olarak getirilmesine hükmederek duruşmayı 21 Nisan Salı gününe erteledi.