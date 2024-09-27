Serhat Akın’ın uğradığı silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın, Beykoz'da uğradığı silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı (AA), Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Akın'ın saldırıya uğradığı anın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde Serhat Akın'ın, yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkış yaptığı sırada hızla koşarak gelen bir şahıs tarafından silahla vurulduğu, ateş eden kişinin daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Serhat Akın, Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Silahlı saldırıda ayağından yaralanan Serhat Akın'ın, Ataşehir'deki özel hastanede tedavisi devam ediyor.

Saldırının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akın, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" demişti.

Fenerbahçe Kulübü de kurumsal bir açıklama yaparak Akın'a yapılan silahlı saldırıyı kınamıştı.