Serhat Sütlü: "Trabzonspor’a saygı duyarak oynadık"

Kayserispor Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, Trabzonspor’a saygı duyarak oynadıklarını belirterek, önlerindeki Göztepe maçına hazırlanacaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Kayserispor, deplasmanda Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, "Oyunu oynamaya çalışan bir Kayserispor izlettireceğimizi beyan etmiştik.

Topa sahip olan hücumsal olarak oyunun her anında içinde bulunan Kayserispor, oyuncularımızın hepsine teşekkür ediyoruz. Transfer yasağı olan bir takımın ve eksik oyuncularımızla buraya geldik. Haftaya Pazartesi Göztepe maçı var. Oyunun uzamasıyla yediğimiz ikinci gol var. Trabzonspor’a saygı duyarak oynadık. Burak Yılmaz’ın burada çok güzel anıları var. Bu şehre ve kulübe olan sevgisi bizim burada çok daha iyi oyun oynamamız için bir etkendi. Burak hocanın hırslı karekteristik yapısıyla iyi bir takım oluşturma yoluna gidiyoruz. Umarım futbol severlerin hepsi keyif almıştır" ifadelerini kullandı.

Müsabakanın uzatma bölümüyle ilgili olarak ise Sütlü, "Bizim ekip arkadaşlarımızın tuttuğu süre 6 dakika 42 saniye. Bizim ekip her durduğunda saniye tutuyor. Biz Türk hakemleri için hiç bir zaman laf söylemeyeceğiz, her zaman arkalarında duracağız. Bizim için maç bitti. Önümüzdeki Göztepe maçına hazırlanacağız" dedi.