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'Şeriat' istemişti: Yeniden Refah Partisi, ilçe başkanını görevden aldı

Yeniden Refah Partisi İzmir Bergama İlçe Başkanı Yunus Ari sosyal medyahesabından, 'Şeriat için referandum istiyoruz' paylaşımı yapmıştı. Daha sonra paylaşımını kaldıran Ari hakkında partiden yapılan açıklamada "'Parti tüzüğü ve disiplinine uymayan açıklamalarından dolayı görevinden alınmıştır" denildi.

Siyaset
  • 10.08.2024 22:28
  • Giriş: 10.08.2024 22:28
  • Güncelleme: 10.08.2024 22:47
'Şeriat' istemişti: Yeniden Refah Partisi, ilçe başkanını görevden aldı

Yeniden Refah Partisi İzmir Bergama İlçe Başkanı Yunus Ari X hesabından paylaşım yaparak, "Şeriat için referandum istiyoruz. Şeriat isteyenlerin oyu yüzde 50'nin çok üzerinde" ifadelerini kullanmıştı.

Ari paylaşımında partisinin genel başkanı Fatih Erbakan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketlemiş, daha sonra ise paylaşımını kaldırmıştı.

GÖREVDEN ALINDI

Yeniden Refah Partisi'nin X hesabından yapılan açıklamada İlçe Başkanı Yunus Ari'nin 'parti tüzüğü ve disiplinine uymayan' açıklamalarından dolayı görevinden alındığı açıklandı.

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