Şeriat polisine özendiler

Haber Merkezi

Kendilerine Milli Kuvvetler Hareketi adını veren bir grup, Konya’da bazı kadın öğrencilerin eline başörtüsü takmadıkları ve açık giyindikleri gerekçesiyle uyarı niteliğinde bildiriler tutuşturdu. Sokakta yürürken hiç tanımadıkları kişiler tarafından ellerine tutuşturulan kağıtta okuduklarıyla neye uğradığını şaşıran öğrenciler bu durumu sosyal medya yoluyla duyurmaya çalıştı.

Kadınların giyim tarzlarının erkekleri cinsel yönden tetiklediği belirtilen "sözde uyarıda" dışarıda açık giyinerek gezmenin günah olduğu ve açık giyinmenin Afrika’nın ilkel kabilelerine özgü bir davranış olduğu savunularak, kapanmaları gerektiği yönünde ifadelere yer verildi.

Bildirinin altında yer alan internet sitesi adresine bakıldığında ise yaşanan olayın bu grubun ilk işi olmadığı ortaya çıktı. Daha önce de ‘faaliyet’ adı altında pek çok kez dayatmacılık, ayrımcılık, zorbalık, tatlı dilli tehditlerde bulundukları belirlendi.

Sitede yer alan bilgilere göre 7 Mart 2024 tarihinde kurulan topluluk, kendilerini ‘İslam’a, ahlaka, vicdana ve milli örfe uygun, güzel işler yapmak için bir araya gelmiş insanlar’ olarak tanımlıyor.