"Şeriata karşı laik, demokratik devrimci cumhuriyet" pankartı asan SOL Partililere ev hapsi verildi

Astıkları pankart nedeniyle dün gözaltına alınan SOL Parti üyesi Enis Çiçek, Şükrü Çetin ve Menevşe Alptekin'e ev hapsi verildi.

İstanbul Sefaköy'de "Şeriata, faşizme, karanlığa karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet" pankartı astıkları sırada şeriat savunusu yapan bir kişi tarafından hedef gösterilen, görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından dün akşam saatlerinde gözaltına alınan üç SOL Parti üyesi, ifade işlemleri için bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi.

Gözaltına alınan üyelere destek için adliye önüne çok sayıda yurttaş ve partili gelirken, SOL Partililer savcılıkta ifade verdi.

Savcılığın halkı kin ve düşmanlığa tahrikten dolayı sulh ceza mahkemesine tutuklama talebiyle sevk ettiği SOL Partililer Enis Çiçek, Şükrü Çetin ve Menevşe Alptekin, ev hapsi şeklinde adli kontrol ile serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Sefaköy’de “Şeriata, faşizme, karanlığa karşı Laik, Devrimci, Demokratik Cumhuriyet” yazılı pankart asan SOL Parti üyeleri, gerici bir provokasyon girişimiyle karşı karşıya kalmıştı.

O anlara dair görüntüler sosyal medyada yayılırken, bazı yandaş medya organları ve Daily İslamist gibi troll hesaplar üzerinden pankartı asanlar hedef gösterilmişti.

Bunun üzerine SOL Parti İstanbul İl Yöneticisi Enis Çiçek, Küçükçekmece ilçesi eski sözcüsü Şükrü Çetin ve parti üyesi Menevşe Alptekin gözaltına alınmıştı.