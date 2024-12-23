Serie A 17. Hafta | Fiorentina - Udinese maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da 17. hafta, ligin köklü takımlarından Fiorentine ile Udinese arasında oynanacak maçla devam edecek. Fiorentina ve Udinese'nin form durumu, puan durumu ve Fiorentina-Udinese maçının gün, saat ve kanal bilgisine bakalım:

FİORENTİNA PUAN DURUMU

Fiorentina, oynadığı 15 maçta 31 puan toplayarak ligin 5. sırasında bulunuyor. Fiorentina son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik elde ederek üst sıralara tırmanmaya çalışan bir görüntü çiziyor.

UDİNESE PUAN DURUMU

Udinese, oynadığı 16 maçta 20 puan toplayarak 20 puanla 9. sırada bulunuyor. Udinese oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak sadece 4 puan toplayabildi.

FİORENTİNA - UDİNESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fiorentina - Udinese maçı saat 23 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 20:30'da yayınlanacak.

FİORENTİNA - UDİNESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fiorentina - Udinese maçı S Sport 2 televizyonundan canlı olarak izlenebilecek.

FİORENTİNA - UDİNESE MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

Fiorentina - Udinese maçı S Sport 2 televizyonundan şifreli olarak izlenebilecek.