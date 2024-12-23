Serie A 17. Hafta | İnter - Como maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da 2024/2025 sezonu 17. hafta maçı İnter ve Como arasındaki maçla son bulacak. İnter ve Como arasındaki maç hangi gün ve saat kaçta oynanacak? İnter ve Como'nun puan durumundaki yerleri, tarafların form durumu, maça ilişkin gün, saat ve kanal bilgisine bakalım:

İNTER PUAN DURUMU

İnter Serie A'da oynadığı 15 maçta topladığı 34 puanla maç eksiğiyle üçüncü sırada bulunuyor. İnter oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlikle yüksek bir form grafiği yakaladı.

COMO PUAN DURUMU

Serie A'nın yeni ekiplerinden olan Como, oynadığı 16 maçta 15 puan toplayarak 15'inci sırada yer alıyor. Como, oynadığı son 5 maçta ise 1 beraberlik 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 6 puan toplayabildi.

İNTER - COMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İnter - Como maçı 23 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 22:45'te yayınlanacak.

İNTER - COMO MAÇI HANGİ KANALDA?

İnter - Como maçı S Sport 2 televizyonundan canlı olarak izlenebilecek.

İNTER - COMO MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

İnter - Como maçı S Sport 2 televizyonundan şifreli olarak izlenebilecek.