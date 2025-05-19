Serie A'da nefes kesen gece: VAR kararları şampiyonluk yarışına damga vurdu

İtalya Serie A'da Inter ile Napoli arasındaki şampiyonluk yarışı nefes keserken dün akşam sezon için oldukça kritik iki maç oynandı.

Haftaya rakibinin 1 puan önünde giren Napoli, kümede kalma mücadelesi veren Parma ile deplasmanda karşılaştı.

Inter ise ilk 4 yarışı veren Lazio'yu konuk etti.

Inter, kendi maçında ilk yarının son dakikasında Bisseck'in kaydettiği golle öne geçti ve anlık puan durumunda zirveye yerleşti.

Napoli-Parma maçı golsüz devam ederken Lazio durumu 1-1'e getirdi. Ancak 80'inci dakikada Inter Dumfries'in golüyle tekrar öne geçti ve yeniden anlık durumda liderliği aldı.

Ancak 88. dakikada Bisseck'in koluyla topa müdahale ettiği pozisyon için hakem VAR'a çağrıldı. Görüntüyü izledikten sonra hakem penaltıyı verdi ve ilk golün sahibi Pedro 90. dakikada penaltıdan da bir gol buldu ve skoru tekrar eşitledi.

Napoli ise Parma maçının 90+5. dakikasında bir penaltı kazandı ancak hakem VAR'a çağrıldı ve penaltı iptal edildi.

Inter ise 90+8. dakikada Marko Arnautović ile bir gol buldu ancak ofsayt olduğu için gol iptal edildi.

Parma-Napoli maçı 0-0, Inter-Lazio ise 2-2 sona erdi ve 1 puanlık fark değişmedi.

Son haftaya Napoli 79 puanla lider, Inter ise 78 puanla ikinci sırada girecek.

Son hafta Inter deplasmanda Como ile, Napoli ise kendi sahasında Cagliari ile karşılaşacak.

Napoli maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Eğer Napoli puan kaybederse ve Inter kendi maçını kazanırsa şampiyon Inter olacak. Napoli'nin kaybetmesi, Inter'in berabere kalması halinde ise puanlar eşitlenecek ve iki takım arasında şampiyonluk maçı oynanacak.