Şerif'ten Trump'a çağrı: Süreyi iki hafta uzatmasını içtenlikle talep ediyorum

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı tehditleri savurarak verdiği sürenin bitmesine sadece birkaç saat kala, Pakistan Başbakanı Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'a "İran'a verdiği süreyi uzatması" çağrısında bulundu ve İran'dan bu kapsamda iyi niyet göstergesi olarak Hürmüz Boğazı'nı açmasını istedi.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Şerif, "Uzun vadeli barış ve bölgesel istikrar adına diplomasinin savaşı kesin biçimde sona erdirebilmesine fırsat tanımak amacıyla, tüm çatışan tarafları her yerde iki hafta süreyle ateşkese uymaya davet ediyoruz" dedi.

Şerif'in X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Devam eden Ortadoğu savaşının barışçıl çözümüne yönelik diplomatik çabalar istikrarlı, güçlü ve etkili bir şekilde ilerlemekte olup, yakın gelecekte somut sonuçlar doğurma potansiyeline sahiptir. Diplomasiye gereken alanın tanınabilmesi için, Sayın Başkan Trump’tan süreyi iki hafta uzatmasını içtenlikle talep ediyorum.

Pakistan, samimiyetle, İranlı kardeşlerden Hürmüz Boğazı’nı karşılıklı iyi niyet göstergesi olarak iki haftalık bir süre için açmalarını rica etmektedir.

Ayrıca, uzun vadeli barış ve bölgesel istikrar adına diplomasinin savaşı kesin biçimde sona erdirebilmesine fırsat tanımak amacıyla, tüm çatışan tarafları her yerde iki hafta süreyle ateşkese uymaya davet ediyoruz."

BEYAZ SARAY: BİR YANIT GELECEK

Axios'tan Barak Ravid'e konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise, Şerif'in teklifiyle ilgili "Başkan tekliften haberdar edildi ve bir yanıt gelecektir” dedi.

Üst düzey bir İranlı yetkili ise Reuters’a yaptığı açıklamada, Tahran’ın Pakistan’ın önerisini “olumlu şekilde değerlendirdiğini” söyledi.

TRUMP: BUGÜN MÜZAKERELERDE İLERLEME OLURSA VE SOMUT BİR SONUÇ ÇIKARSA, DURUM DEĞİŞEBİLİR

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, bugün yerel saatle 20.00 itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilerin geçişine açılması yönünde bir anlaşma sağlanamaması halinde İran'a karşı ‘ağır saldırılar’ düzenlemeye hazır olduklarını söyledi. Trump, İran'a yönelik bugüne kadar görülmemiş bir saldırı olacağını belirttiği planıyla ilgili, “Saat 20.00'de o iş olacak” ifadesini kullandı.

Bugün müzakerelerin ilerlemesi ve ortaya somut bir şeyler çıkması halinde durumun değişebileceğini kaydeden Trump, ellerindeki planlar doğrultusunda sürecin ilerlediğini ve bunun ‘büyük bir gelişme’ olduğunu söyledi.

TRUMP'TAN FOX NEWS'E: ŞU ANDA YORUM YAPMAYACAĞIM

Trump, Fox News’e yaptığı açıklamada ise "Pakistan’ın, İran için süre uzatma önerisine ilişkin şu anda yorum yapamayacağını" belirtti. Trump, "bunun gerekçesi olarak şu anda İran ile yoğun müzakereler içinde olduklarını” belirtti.