Şerife Altunbaş'tan zaman içinde yolculuk

İrem İLYAS

Ressam Şerife Altunbaş’ın, 10'uncu kişisel resim sergisi ‘Tarihin İzleri’ 9 Nisan'da Beyoğlu Belediyesi 6. Daire Sanat Galerisi'nde. Yaşamın anılarını, geçmişin derinliklerinden çekip çıkararak tuvallerine yansıtan Altunbaş’ın eserlerinde yer alan tarihi dokular, unutulmaya yüz tutmuş anılar ve geleneksel motifler, izleyicilere zaman içinde bir yolculuk sunuyor.

Sanatçının geçmişle kurduğu bu köprü, yalnızca nostaljik bir izlenim bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda köklü bir kültürel mirası da geleceğe taşıyor. Sergi, 25 Nisan‘a kadar açık.