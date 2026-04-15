Serik Belediye Başkan Yardımcısı istifa etti: "Ak Partili Belediye Başkanı'nın yanında olmam doğru olmaz"

Serik Belediye Başkanı Kadir Kunbul'un CHP'den istifa etmesinin ardından Serik Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Balık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kunbul'un AKP'ye katılacağı iddia ediliyor.

Balık, açıklamasında "Ak Partili Belediye Başkanının yanında başkan yardımcısı olmam doğru olmaz" dedi.

Serik Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Balık'ın açıklaması şu şekilde:

"Kadir Başkan istifa etti, sanıyorum Ak Parti'ye geçecek. Ben de görevimi bırakıyorum. Doğal olarak Ak Partili Belediye Başkanının yanında başkan yardımcısı olmam doğru olmaz. Siyaset bu şimdi işin entrikasını çok bilmiyoruz. Neden geçti nasıl geçti AKP tehdit mi etti?

Bize göre bir usulsüzlük yoktu. Kadir başkanın bir hatası olacağını düşünmüyorum. Demek ki ortada birşeyler var. Bir tehdit var ya da iktidarın yürüttüğü bir suçlama var ki bu noktaya geldi. Onun için ben ve birçok arkadaşım biz Cumhuriyet Halk Partili'yiz burada devam ederiz. Hiçbir şartta da değiştirmeyiz. Meclis üyelerinin istifa edeceğini yazıyorlar çiziyorlar ama öyle denildiği gibi değil. İllaki geçecek olan isimler var ama 8-9 kişi falan sanmıyorum 3-4 kişi olabilir doğaldır."