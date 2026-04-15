Serik Belediye Başkanı Kumbul CHP'den istifa etti: AKP’ye geçecek iddiası

AKP Antalya Milletvekili Kemal Çelik’le birlikte Ankara’ya giden ve bakanlarla görüşten Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti.

Kumbul’la beraber 8 CHP’li meclis üyesi de istifa etti. Kadir Kumbul ve 8 meclis üyesinin yarın düzenlenecek törenle AKP rozeti takacağı iddia edildi.

CHP’den istifa eden meclis üyeleriyle birlikte meclis çoğunluğu AKP’ye geçecek. Kumbul, 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde yüzde 42,34 oy oranıyla seçimi kazanmış, AKP’nin adayı Veli Vural ise yüzde 27,04’te kalmıştı.

Kumbul’a sosyal medyada pek çok yurttaştan tepki geldi.

CHP ANTALYA İL BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Serik Belediye Başkanı Kumbul'un CHP'den istifası üzerine CHP Antalya İl Başkanlığı bugün saat 15.00’te Serik Belediye Binası önünde basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

Açıklamaya, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, il yöneticileri, milletvekilleri ve Serik İlçe Başkanı İbrahim Turhat ile ilçe yöneticilerinin katılacağı belirtildi.

