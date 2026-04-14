Serik Belediye Başkanı Kumbul CHP'den istifa etti: İl Başkanlığından belediye önüne çağrı

Serik Belediye Başkanı Kumbul'un CHP'den istifası üzerine CHP Antalya İl Başkanlığı yarın saat 15.00’te Serik Belediye Binası önünde basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un CHP'den istifasının ardından CHP Antalya İl Başkanlığı açıklamada bulundu.

Açıklamada, gelişmeye ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yarın basın açıklaması düzenleneceği bildirildi.

Açıklamaya, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, il yöneticileri, milletvekilleri ve Serik İlçe Başkanı İbrahim Turhat ile ilçe yöneticilerinin katılacağı belirtildi.

Basın açıklamasının saat 15.00’te Serik Belediye Binası önünde gerçekleştirileceği duyurulurken, tüm yurttaşlar programa davet edildi.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA



Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un partimizden istifasından dolayı, İl Başkanımız Nail Kamacı, İl Yöneticilerimiz, Milletvekillerimiz ve Serik İlçe Başkanımız İbrahim Turhat İlçe yöneticileimiz ile birlikte, yarın (15 Nisan 2026 Çarşamba) Saat 15.00'da Serik…