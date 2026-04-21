Serik Belediye Başkanı'nın evine silahlı saldırı düzenlendi

Güncel
  • 21.04.2026 15:18
  • Güncelleme: 21.04.2026 15:27
Kaynak: Haber Merkezi
Kumbul’un evinin Karadayı Mahallesi’nde bulunduğu kaydedildi.

Kimliği belirlenemeyen kişiler olay yerinden kaçarken saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Mart 2024'te yerel seçimlerde CHP'den aday olarak belediye başkanı seçilen Kumbul, 5 gün önce CHP'den ayrılarak AKP'ye geçmişti.

