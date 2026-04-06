Serik Belediye binasına silahlı saldırı: Şüpheli yakalandı
Antalya’nın Serik ilçesinde bir kişi, sabaha karşı pompalı tüfekle belediye binasına ateş açtı. Saldırıda giriş kapısı ve vezne camları zarar görürken, şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
Antalya'nın Serik ilçesinde pompalı tüfekle belediye binasına ateş eden kişi yakalandı.
Sabaha karşı motosikletle belediye önüne gelen Ş.D, yanında getirdiği pompalı tüfekle belediye binasına 5 el ateş etti.
Olayda binanın giriş kapısı ve vezne bölümünün camları kırıldı.
Daha sonra motosikletini bırakıp uzaklaşan Ş.D, belediyede görevli zabıta personelinin ihbarı üzerine polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.