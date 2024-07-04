Serik'te 15 yaşındaki Suriyeli çocuğun öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı

Antalya Serik'te 15 yaşındaki Suriyeli Ahmet Handan El Naif'in 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin haberlere Serik Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı getirildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde 15 yaşındaki Suriyeli Ahmet Handan El Naif'in motosikletli 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı getirildi.

Konuyla ilgili Serik Sulh Ceza Hakimliği tarafından şu açıklama yapıldı:

"Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, olayın toplum nezdinde infial yaratacak bir olay olması ve herhangi bir müessif olayın yaşanmaması amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayın yapılmasının yasaklanmasına kararın verildiği bildirilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Serik ilçesinde 15 yaşındaki Suriyeli Ahmet Handan El Naif, motosikletli üç kişinin saldırısında bıçaklanarak öldürülmüştü.

Kökez Mahallesi Cuma Pazarı mevkisinde meydana gelen olayda 2 motosikletle kaçan şüpheliler R.Ö., Y.Y. ve İ.A. yakalanıp gözaltına alınmıştı.