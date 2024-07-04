Serik'te 15 yaşındaki Suriyeli çocuğun ölümü: 3 kişi tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde 15 yaşındaki Suriyeli Ahmet Handan El Naif isimli çocuğun ölümüne ilişkin dün gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Antalya'da Suriyeli 15 yaşındaki Ahmet Handan El Naif'i öldüren 3 kişi tutuklandı.

MA'da yer alan habere göre, Ahmet Handan El Naif, motosikletli R.Ö. (17), Y.Y. (15) ve İ.A. (17) isimli 3 kişi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Naif'in ölümüne ilişkin R.Ö, Y.Y. ve İ.Ö. gözaltına alınıp sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Naif'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından akşam saatlerinde alınarak, Suriye'ye götürüldü.

Öte yandan Serik ilçesinde ırkçı saldırılar nedeniyle aralarında çocuk ve kadınlarında olduğu 40 mültecinin karakolda tutulduğu, geçici koruma kimliği olmayanların ise sınır dışı edileceği belirtildi.

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Seril'te Ahmet Handan El Naif,2 Temmuz'da motosikletli 3 kişinin saldırısında bıçaklanarak öldürülmüştü. Kökez Mahallesi Cuma Pazarı mevkisinde meydana gelen olayda 2 motosikletle kaçan şüpheliler R.Ö, Y.Y. ve İ.A. yakalanıp gözaltına alınmıştı.

Serik Sulh Ceza Hakimliği, Naif'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı kararı getirmişti.

Yayın yasağı kararında şunlara yer verilmişti:

"Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, olayın toplum nezdinde infial yaratacak bir olay olması ve herhangi bir müessif olayın yaşanmaması amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayın yapılmasının yasaklanmasına kararın verildiği bildirilmiştir."