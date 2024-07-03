Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Serik'te 15 yaşındaki Suriyeli çocuk öldürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde 15 yaşındaki Suriyeli Ahmet Handan El Naif, motosikletli üç kişinin saldırısında bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheliler yakalandı.

Güncel
  • 03.07.2024 14:43
  • Giriş: 03.07.2024 14:43
  • Güncelleme: 03.07.2024 14:48
Kaynak: Haber Merkezi
Serik'te 15 yaşındaki Suriyeli çocuk öldürüldü
Fotoğraf: DHA

Antalya'nın Serik ilçesinde 15 yaşındaki Suriyeli Ahmet Handan El Naif, motosikletli 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

DHA'nın aktardığına göre olay, Kökez Mahallesi Cuma Pazarı mevkisinde meydana geldi.

R.Ö. (17), Y.Y. (15) ve İ.A. (17) ile Suriyeli Ahmet Handan El Naif ‘i bıçakla göğsünden yaraladı.

Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Ahmet Handan El Naif kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İki motosikletle olay yerinden kaçan şüpheliler R.Ö., Y.Y. ve İ.A. yakalanıp gözaltına aldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

Sorunun kaynağı iktidar
BirGün'e Abone Ol