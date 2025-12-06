Serikspor – Ankara Keçiörengücü: 1-3

Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Güner Mumcu Taştan, Kurtuluş Aslan

SERİKSPOR: Erten Ersu, Sertan Taşqın, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Şeref Özcan (Dk.90 Halim), Marcos Silva (Dk.66 Gökhan), Kerem Şen (Dk.66 Şahverdi), Emrecan Terzi, Amaral, Gökhan Altıparmak, Berkovsky (Dk.88 Sadygov)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Aykut Özer, Hüseyin Bulut (Dk.90 Süleyman), Mexer, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, İshak Karaoğul, Erkam Develi, Roshi (Dk.71 Hakan), Fernandes (Dk.90 Halilcan), Ezeh (Dk.81 Haqi Osman),Mame Diouf (Dk.80 Ali Akman)

GOLLER: Dk.8 Fernandes (P), Dk.23 Ezeh, Dk.52 Mame Diouf (Ankara Keçiörengücü) Dk.76 Berkovsky (Serikspor)

SARI KARTLAR: Silva (Serikspor) Hüseyin (Ankara Keçiörengücü)

1’inci Lig’de üst sıralara tırmanmaya çalışan Serikspor, Bodrum İlçe Stadı’nda konuk ettiği Ankara Keçiörengücü’ne 3-1 yenildi. Ankara ekibi maçın 8’inci dakikasında penaltı kazandı, atışı gole çeviren Fernandes durumu 1-0’a getirdi. Ankara Keçiörengücü bu kez 23’üncü dakikada Ezeh’le gol buldu, skor 2-0 oldu.

Maçın ilk yarısını 2-0 galip tamamlayan Ankara Keçiörengücü ikinci devreye de iyi başladı ve 49’uncu dakikada Diouf’un ayağından golleri üçledi: 0-3. Serik Spor, dakikalar 76’yı gösterdiğinde Berkovskiy’nin golüyle farkı ikiye indirdi: 1-3. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, Bodrum’da kazanan Ankara Keçiörengücü oldu. Bu sonucun ardından Play-Off hesapları yapan Serikspor 25 puanda kalırken, Başkent temsilcisi puanını 21’e çıkarmayı başardı.