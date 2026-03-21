Serikspor evinde kazandı: Sakaryaspor’u 2 golle geçti

1. Lig’in 32. haftasında Serikspor ile Sakaryaspor, Serik İsmail Oğan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin büyük bölümü dengede geçerken, ev sahibi ekip son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmada kilidi açan gol 88. dakikada geldi. Serikspor, kazanılan penaltıda Jetmir Topalli’nin ağları sarsmasıyla öne geçti. Uzatma dakikalarında risk alan Sakaryaspor karşısında boşluklar bulan ev sahibi ekip, 90+9. dakikada Gökhan Altıparmak’ın golüyle farkı ikiye çıkardı ve mücadeleyi 2-0 kazandı.

İKİ MAÇ ÜST ÜSTE GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Serik Spor, Adana Demirspor galibiyetinin ardından üst üste ikinci kez sahadan galip ayrılarak çıkışını sürdürdü. Ev sahibi ekip puanını 35’e yükselterek 17. sıraya tırmandı.

Sakaryaspor ise 4 maçlık yenilmezlik serisinin ardından sahadan puansız ayrıldı. 32 puanda kalan yeşil-siyahlılar haftayı 18. sırada tamamladı.

Ligde bir sonraki hafta Serik Spor deplasmanda Sarıyer ile karşılaşacak. Sakaryaspor ise sahasında İstanbulspor’u ağırlayacak.