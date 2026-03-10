Serikspor - Pendikspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? Serik Belediyespor - Pendikspor Maçı Yayın Bilgisi

Trendyol 1. Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Antalya’da oynanacak. Futbolseverler, Serikspor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun yanıtını araştırırken iki takım arasındaki mücadele büyük bir merakla bekleniyor. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Serikspor ile play-off hattındaki yerini korumayı hedefleyen Pendikspor’un karşılaşması, ligin kritik mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor. İşte Serik Belediyespor - Pendikspor maçı yayın bilgisi, maç saati, kanal bilgileri ve muhtemel 11’ler.

SERİKSPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında oynanacak Serikspor - Pendikspor mücadelesi 10 Mart 2026 Salı günü saat 16.00’da başlayacak.

Hafta içi oynanacak olan bu önemli karşılaşmada iki takım da sahaya üç puan hedefiyle çıkacak.

Karşılaşma Tarih Saat Stadyum Serikspor - Pendikspor 10 Mart 2026 16.00 Serik İsmail Oğan Stadyumu

SERİKSPOR - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de karşılaşmanın yayın bilgisi oldu. Serikspor - Pendikspor maçı şu kanallardan canlı olarak yayınlanacak:

TRT Spor

beIN Sports 2

tabii dijital platformu

Ayrıca karşılaşmanın canlı anlatımı ve gelişmeleri çeşitli spor siteleri üzerinden de takip edilebilecek.

SERİKSPOR - PENDİKSPOR MAÇININ HAKEMİ

Antalya’da oynanacak mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek. Hakem Ergün’ün düdük çalacağı karşılaşmada iki takım da kritik puanlar için mücadele edecek.

SERİKSPOR - PENDİKSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında oynanacak mücadele Serik İsmail Oğan Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Antalya temsilcisi Serikspor, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

SERİKSPOR - PENDİKSPOR MUHTEMEL 11’LER

Karşılaşma öncesinde teknik ekiplerin sahaya sürmesi beklenen Serikspor - Pendikspor muhtemel 11’ler şu şekilde:

Serikspor Muhtemel 11

Aydın

Erkan

Gökhan

Sinan

Mehmet

Hakan

Bilal

Enes

Furkan

Burak

Şahverdi

Pendikspor Muhtemel 11

Erdem Canpolat

Nuno Sequeira

Welinton

Berkay Sülüngöz

Erdem Özgenç

Gökcan Kaya

İbrahim Akdağ

Endri Çekiçi

Leandro Kappel

Mame Thiam

Emre Demir

SERİKSPOR - PENDİKSPOR MAÇI ÖNCESİ TAKIMLARIN DURUMU

İki takımın ligdeki konumları karşılaşmanın önemini artırıyor. Serikspor alt sıralardan uzaklaşmak isterken Pendikspor ise play-off hattındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Takım Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Puan Sıra Serikspor 8 5 16 29 17 Pendikspor 13 10 6 49 5

Serikspor, ligde kalma mücadelesi verirken Pendikspor ise üst sıralarda yer alarak play-off yarışını sürdürmek istiyor.

Sezonun kritik haftalarına girilirken her iki takım için de bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Serikspor, sahasında kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak isterken Pendikspor ise deplasmanda alacağı galibiyetle play-off hattındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

