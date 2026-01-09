Serikspor, Trendyol 1. Lig'de İstanbulspor'u yarın İstanbul'da konuk edecek
Kaynak: AA
ANTALYA (AA) - Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında İstanbulspor'u, sahasındaki tadilat nedeniyle yarın İstanbul'da konuk edecek.
Esenler Erokspor Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Süleyman Bahadır yönetecek.
Yeşil-beyazlı ekip, kentte son çalışmasını yaptıktan sonra İstanbul'a gidecek.
Serikspor'da, kırmızı kart cezalısı orta saha oyuncusu Şeref Özcan, İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.
Antalya temsilcisi, ligde 26 puanla 12'nci, İstanbul ekibi ise 24 puanla 14'üncü sırada yer alıyor.