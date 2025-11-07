Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 07.11.2025 11:08
  • Giriş: 07.11.2025 11:08
  • Güncelleme: 07.11.2025 11:08
Kaynak: AA
Serikspor, Trendyol 1. Lig'de yarın Sakaryaspor ile karşılaşacak

ANTALYA (AA) - Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Sakaryaspor ile mücadele edecek.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Serikspor'da ameliyat olan Mesut Can Tunalı ve kaleci İbrahim Demir ile Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Burak Asan, dışında eksik bulunmuyor.

Sezonda 4 galibiyet, 4 beraberlik sonucunda 16 puan toplayan Antalya temsilcisi, rakibinin bir puan gerisinde 12. sırada yer alıyor.

