Serik’te 3 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü

ANTALYA (AA) - Antalya’nın Serik ilçesinde 3 katlı bir apartmanın son katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Belek Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki 3 katlı bir apartmanın 3’üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Apartmanda oturan 6 kişi kendi imkanlarıyla yaşlı 2 kişi de polis yardımıyla binadan çıkartıldı.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında, evde hasar oluştu.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.