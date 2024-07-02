Serik’te gece toplanan grup, Suriyelilere ait araçlara ve iş yerlerine zarar verdi

Antalya’nın Serik ilçesinde gece toplanan bir grup, Suriyelilere ait araçlara ve iş yerlerine zarar verdi. Kayseri'deki taciz olayının ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Kayseri'de 7 yaşındaki Suriyeli bir çocuğun istismar edilmesine ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Antalya'nın Serik ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında Serik eski Cuma pazarı mevkiinde toplanan bir grup, Suriyelilere ait araçlara ve iş yerlerine zarar verdi.

Grup, sloganlar atarak meydana geldi.

Grup ilçenin çeşitli bölgelerinde oturan Suriyelilere ait araçlara taşlar atarak zarar verdi, ters çevirdi. Suriyelilere ait bir motosiklet cadde ortasında ateşe verilerek yakıldı.

Göstericiler motosiklete müdahale etmek için gelen itfaiye ve sağlık ekiplerine engel oldu. Gece ilerleyen saatlerde eylemciler, Suriyelilere ait iş yerlerine taşlarla saldırıp camlarını kırdı.

Grup, Suriyelilere ait araçlara zarar verdi. / Fotoğraf: DHA

Olaylara Serik ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çevik Kuvvet, Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden takviye olarak gelen Çevik Kuvvet ve TOMA'lar ile İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma timleri müdahale etti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YAPAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Serik Kaymakamı Cemal Şahin, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Demir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk de eylemciler ile görüştü.

Belediye Başkan Yardımcısı Halil Demir, polis aracının hoparlöründen toplananlara seslenerek “Lütfen arkadaşlar herhangi bir olaya sebebiyet vermeyelim. Duyarlı olalım ve dağılalım. Herkes evine gitsin. Polisimize yardımcı olalım" dedi. Olaylar, polisin çabasıyla saat 03.00 sıralarında yatıştırıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Kayseri'de yaşanan taciz olayının ardından sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yapan şüpheliler M.T. ve D.A., gözaltına alındı.